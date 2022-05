Gabon: Bolloré Transport & Logistics décore près de 100 agents de la médaille du travail 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 5 mai 2022 la société Bolloré Transport et logistics a organisé une cérémonie de remise de médailles de travail à près d’une centaine de ses employés. Occasion pour le directeur général de cette entreprise Patrick Gerenthon de récompenser les efforts consentis par 97 agents après plusieurs années de bons et loyaux services dont 4 médailles d’or, 17 médailles et 76 médailles de bronze.

C’est présence du ministre des Transports Brice Constant Paillat, du Directeur général adjoint du Travail Claude Thibault Baloghi et du Directeur de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG) Godwin Alini Yadjangoye que s’est déroulée cette cérémonie de décoration des agents de Bolloré Transport et logistics. Occasion pour le leader du secteur portuaire de témoigner sa reconnaissance envers ces 97 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour offrir à leurs clients un service de qualité et satisfaire tous leurs besoins.

Dans son propos circonstanciel, le Directeur général de Bolloré Transport et logistics, Patrick Gerenthon n’a pas manqué de magnifier leur engagement auprès de l’entreprise ces dernières années. « Je félicite l’ensemble de nos agents pour leur courage, leur mérite et surtout leur fidélité. Ils contribuent de manière exemplaire au succès de l’entreprise, c’est donc avec joie et fierté que nous souhaitons les mettre à l’honneur en reconnaissance de leur formidable contribution. » a-t-il indiqué.



Pour information, ce sont au total 97 récipiendaires qui ont été décorés dans 3 catégories. Tout d’abord, 4 d’entre eux ayant reçu la médaille d’or qui équivaut à 30 ans de service. Ensuite s’ajoutent les 17 médaillés d’argent qui récompensés pour leurs 20 ans d’ancienneté. Enfin, 76 agents ont décroché la médaille de bronze correspondant à 10 ans de bons et loyaux services. Organisée en application de la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise, la cérémonie s’est achevée avec le partage d’un cocktail dînatoire.