Gabon: Bolloré Logistics lance son offre écologique «SEAalternative»

Le géant de la logistique portuaire Bolloré Logistics vient de lancer un produit novateur et avant-gardiste pour sa clientèle. En effet, baptisée « SEAalternative », cette offre vise à réduire les émissions CO2 du transport maritime grâce à l’utilisation de carburants alternatifs tels que le Gaz naturel liquéfié (GNL), du biogaz ou encore du Biofioul.

À l’heure où la pollution maritime et les enjeux inhérents impliquent une prise de conscience collective, Bolloré Logistics a décidé de démontrer une fois de plus son aspect citoyen. Pour ce faire, le leader du secteur de la logistique portuaire vient de proposer une nouvelle offre à sa clientèle dénommée « SEAalternative». Elle intègre une réduction des émissions CO2 du transport maritime entre 25 et 65%.

Un mécanisme possible grâce à l’utilisation du Gaz naturel liquéfié (GNL), du biogaz ou encore du Biofioul, tous des carburants alternatifs. Cette offre concerne les envois ponctuels et réguliers sur tous les axes géographiques. À ce propos, la Direction générale précise que « SEAalternative couvre toutes les étapes de la chaîne logistique et peut inclure aussi bien des pré-et post-acheminements éco-responsables que des emballages réutilisables ».



Il s’agit d’une offre inscrite dans le programme de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de Bolloré Logistics dénommé « Powering Sustainable Logistics ». Un ambitieux projet qui prévoit une réduction de 30 % ses émissions de CO2 sur les prestations de transport livrées à ses clients d’ici 2030. Pour rappel, l’entreprise citoyenne, qui désire aboutir à une supply chain durable, avait lancé l’offre AIRsaf.