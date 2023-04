Gabon: Bolloré Africa Logistics devient Africa Global Logistics

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 30 mars 2023 l’immeuble LBS ex Gabon Mining Logistics a servi de cadre à la cérémonie de dévoilement de la nouvelle marque du groupe Bolloré Africa logistics. Désormais dénommée Africa Global Logistics (AGL), cette nouvelle marque vient traduire les nouvelles ambitions de ce groupe après sa reprise par Mediterranean Shipping Company plus connue sous son acronyme MSC.

C’est au cours d’une cérémonie Live Teams connectée à travers les 49 pays où il est présent, que le groupe Bolloré Africa Logistics a dévoilé sa nouvelle marque. Dénommée Africa global logistics, cette mutation s’accompagne indubitablement par la mise en avant de nouvelles valeurs qui vont désormais guider les différents collaborateurs afin d’engranger des succès.

Les agents lors de la cérémonie de dévoilement de la marque du groupe Africa Global Logistics © D.R.

En effet, Africa Global Logistics sera basée sur des valeurs d’humilité, de passion, d’agilité et de solidarité. « Des principes qui renvoient au respect des cultures, l’envie d’entreprendre, être efficace dans les missions assignées, et promouvoir l’esprit d’équipe au sein de l’AGL» a indiqué Achille Mayaka, Responsable qualité pays AGL.

Au cours de son discours circonstanciel, le Président d’AGL Philippe Laborne n’a pas manqué de rappeler aux collaborateurs les différents objectifs de la nouvelle marque notamment « garder son ancrage en Afrique, mettre à profit le savoir-faire et l’expertise des 21 milles collaborateurs, se diversifier et demeurer au service des clients afin de contribuer efficacement à la croissance africaine».

Rappelons qu’Africa Global Logistics (AGL) est un opérateur logistique multimodal portuaire, logistique, maritime et ferroviaire de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Grâce à son expertise développée depuis plus d’un siècle et à plus de 21 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes, avec l’ambition de contribuer de façon durable aux transformations de l’Afrique.