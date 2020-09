Gabon: Bloomfield investment corporation attribue à BGFIBank la note de A+ et A1+

C’est au cours d’une visioconférence organisée la semaine écoulée, en présence notamment de Henri-Claude Oyima, président-directeur général du Groupe BGFIBank et Loukoumanou Waidi, directeur général de BGFIBank Gabon, que l’agence de notation financière américaine Bloomfield investment corporation a rendu son rapport à BGFIBank Gabon.

Basé sur un audit rigoureux démarré en février dernier, sur la solidité financière de la banque sur la période 2015-2019, les notes maximales obtenues BGFIBank Gabon soit A+ à long terme et A1+ à court terme, se sont avérées très satisfaisantes dans la définition et l’interprétation de l’échelle de la notation financière internationale.

Pour l’agence de notation financière Bloomfield investment corporation, cette excellente note démontre de la solvabilité et de la résilience de BGFIBank Gabon dans le contexte économique actuel. « La banque jouit d’une excellente flexibilité financière et d’un bon niveau de liquidité en dépit des contraintes liées au marché », indique le rapport. Les indicateurs de performances, le niveau de liquidité et de rentabilité, le cadre de gestion de risque, le système de management de la qualité, les pratiques de gouvernance de BGFIBank Gabon ont fait partie des éléments audités.

Cette notation financière s’inscrit résolument dans la volonté permanente d’ancrer le développement du Groupe BGFIBank, le premier en Afrique centrale, dans l’excellence et la transparence. Elle conforte par ailleurs la clientèle sur la qualité de la signature de la banque qui se matérialise par des fondamentaux solides en lien avec sa maturité et son positionnement sur le marché.

La note qui se veut dynamique notamment au niveau des potentielles évolutions de la banque est valable pour une période de 1 an, avec obligation d’une revue au moins une fois par an. Cependant, le contexte actuel marqué par la Covid-19, impose de communiquer régulièrement à l’agence de notation les événements positifs ou négatifs susceptibles d’impacter la situation de la banque.