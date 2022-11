Gabon: Blanc Cristal sensibilise les populations sur les dangers liés à la surexposition aux écrans

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Institut français du Gabon (IFG) a accueilli le samedi 12 novembre un atelier portant sur le numérique. A cet effet, Virginie Mounanga, CEO de l’agence Blanc cristal et les panélistes sont revenus sur la thématique portant sur les dangers liés à l’exposition des enfants aux écrans dont ils sont de plus en plus accros. Un atelier qui a surtout porté sur la sensibilisation autant des élèves que des parents quant aux dangers et les opportunités d’internet.

Conscient de ce que les jeunes constituent les leaders de demain dans un monde plus juste, plus égal, plus tolérant pour tous, l’agence Blanc Cristal soutenue par les ministères de l’Économie numérique, l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur veut jouer sa partition sur la lutte contre les addictions aux écrans des jeunes. Cet énième atelier numérique était l’occasion de sensibiliser autant les parents que les enfants sur l’utilisation rationnelle des réseaux sociaux, d’internet et des appareils électroniques.

Plusieurs personnes ont ainsi pu prendre part aux travaux de cet atelier. Ces dernières ont été édifiées sur les conséquences de l’addiction aux écrans, la nécessité de se déconnecter du virtuel mais également sur les opportunités des réseaux sociaux, à travers des cas pratiques basés sur un exposé et des témoignages. L’atelier a été ponctué par des échanges riches entre les participants et les panélistes.

Pour sa part, Virginie Mounanga, a indiqué l’importance d’une telle initiative. « Il faut protéger l’enfant sur internet sur les réseaux sociaux et c’est fort du danger que représente internet que l’agence Blanc Cristal a décidé de lancer ce dispositif afin de mieux sensibiliser les jeunes. On remarque l’hyper connectivité des jeunes sur internet qui a de graves conséquences sur la santé, c’est donc une urgence en tant que prophète du numérique de trouver des solutions pour trouver le juste milieu entre les dangers et l’intérêt pour le numérique » a-t-elle déclaré.

Gageons maintenant que par les enseignements et notions reçues, les jeunes participants, principaux utilisateurs d’internet et des gadgets électroniques, sauront sensibiliser à leur tour, leurs camarades sur les dangers et les opportunités des réseaux sociaux, afin de limiter les dérives sur les réseaux sociaux et toutes les conséquences y relatives dont ils sont d’ailleurs victimes.