Gabon: Bitam hôte de la rentrée politique du parti Les Démocrates

Ce samedi 27 novembre 2021 la commune de Bitam dans la province du Woleu-Ntem accueille la cérémonie de rentrée politique du parti Les Démocrates. Des assises qui s’inscrivent dans le cadre de la reprise des activités de cette formation politique mais qui seront surtout l’occasion pour son président Guy Nzouba Ndama de décliner sa vision et ses perspectives surtout à un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales.

Il faut dire que ces assises qui verront la participation de l’ensemble des cadres de ce parti seront marquées par l’organisation de deux ateliers destinés aux militantes et militants. Ces deux ateliers porteront entre autres sur le processus électoral au Gabon, thématique qui sera animée par la vice-présidente du Centre Gabonais des Élections ( CGE ) Christelle Koye, et l’autre sur l’appropriation des statuts du parti Les Démocrates dont la présentation sera assurée par le vice-président de Les Démocrates et actuel maire de Mouila Jean Norbert Diramba.

Le moment le plus attendu est sans aucun doute l’allocution du président de Les Démocrates Guy Nzouba Ndama, qui devrait décliner la feuille de route pour la redynamisation du parti et son implantation sur l’ensemble du territoire. L’ancien président de l’Assemblée nationale pourrait également commenter l’actualité politique et éventuellement donner la position du parti sur les prochaines échéances électorales prévues en 2023.