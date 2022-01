Gabon: Bilie-By-Nze veut accélerer le projet d’amélioration de la desserte en eau

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce qui ressort de la visite du ministre d’Etat, ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze, sur l’un des chantiers des travaux du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL), à Owendo, le 30 décembre dernier.

Améliorer la desserte en eau potable et en électricité dans plusieurs quartiers de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum, tel est l’objectif de ce programme d’envergure du gouvernement. Dans la commune d’Owendo qui abrite le chantier Lot n°1 de ce programme, Bilie-By-Nze est allé s’assurer de l’avancement des travaux assurés par l’entreprise adjudicataire Drillmex international.

« Nous sommes ici à Owendo, c’ est la 3e partie. La première grande partie c’est l’école elle-même, la seconde c’est l’autre partie de l’école et là nous sommes sur une petite cité où ils ont en charge de renouveler toutes les canalisations », a expliqué le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques. Abderahim El Hajami, directeur de la société Drillmex international a quant à lui annoncé la livraison imminente de ces travaux sur le chantier d’Owendo. « (…) Ici nous sommes à 55%, et on compte achever les travaux de pose de réseau fin janvier », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et assainissement de Libreville (PIAEPAL) d’une valeur de 77 milliards de Francs CFA, pour le Grand Libreville est mis en œuvre par la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement gabonais.