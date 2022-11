Gabon: Bilie-By-Nze sur le terrain, Ossouka Raponda au banc de touche!

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommé Vice-premier ministre le mercredi 12 octobre 2022, Alain Claude Bilie-By-Nze, par ailleurs ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques semble tracer son sillon dans la sphère d’influence qu’est l’exécutif. En effet, un peu moins d’un mois à cette fonction, ce dernier a réussi à éclipser l’actuel premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, se rendant presque indispensable dans l’ensemble des événements sociopolitiques que traverse le pays.

Si dans notre article intitulé Gabon: Bilie-By-Nze en costume de futur premier ministre dans la Ngounié ?, nous évoquions le potentiel pre ministrable d’Alain Claude Bilie-By-Nze, l’hyperactivité de ce dernier ne manque pas de susciter des interrogations au sein de l’opinion sur l’ambition de ce dernier. Il faut dire qu’en 28 jours, l’actuel ministre de l’Energie a réussi à imposer son style dans la communication gouvernementale, très souvent aphone.

La preuve de cette omniprésence a accru ses multiples déplacements sur le terrain. Au lendemain de sa nomination le 16 octobre 2022, il procédait au lancement officiel de la phase de prospection, recherche, exploration de toutes substances minérales, dénommée Projet Belinga. Suite au drame survenu au PK8 et qui a coûté la vie à 7 personnes d’une même famille des suites d’un éboulement, il sera la personne choisie pour non seulement réitérer le soutien du gouvernement mais aussi annoncer les mesures de relogement des familles impactées.

Il faut d’ailleurs souligner que depuis lors, Alain Claude Bilie-By-Nze est au four et au moulin pour s’assurer que la famille endeuillée, mais également celles qui se trouvent dans l’environnement immédiat de l’accident soient relogées. S’il faut compter la mission interministérielle qu’il a conduit dans la province de la Ngounié avant l’arrivée du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et ses multiples descentes de terrain dans le cadre de son département ministériel, ce dernier est désormais au coeur de la mise en oeuvre des instructions du président de la République.

Une posture qui contraste avec celle adoptée par l’actuel premier ministre qui malgré les multiples interpellation de l’opinion sur son manque d’entrain d’aller au contact de ses compatriotes peine à s’en détacher. Il faut dire que cette dernière, depuis sa nomination en juillet 2020 préfère axer son action sur des activités plus administratives notamment les audiences et autres voyages à l’international. Toute chose qui, pour de nombreux observateurs de la vie politique gabonaise, pourrait contribuer à son remplacement à l’approche des prochaines échéances électorales.