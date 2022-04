Gabon: Bilie-By-Nze s’autosatisfait de l’état d’avancement des travaux du Pasbmir-Piaepal

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les chantiers du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (Piaepal) et du Projet d’accès aux services de base en milieu rural (Pasbmir) ont été inspectés, le 30 mars dernier, par le ministre d’État de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nze. Ce dernier s’est dit satisfait des travaux qui sont exécutés à 98%.

Rendu sur les chantiers du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (Piaepal) et du Projet d’accès aux services de base en milieu rural (Pasbmir), le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nze et sa délégation ont tenu à s’assurer de l’avancée des travaux, à l’approche des délais de livraison de certains chantiers.

En effet, à travers ses travaux, plusieurs quartiers sous intégrés de Libreville et de sa périphérie, seront désormais exemptés des nombreux délestages dont ils sont assez souvent victimes. Sur le terrain, le membre du gouvernement a constaté l’évolution des choses et a exprimé sa satisfaction. «Satisfaction générale avec certains des lots terminés à 98%», a-t-il laissé entendre.

Les avancées dans la finition des chantiers sont notables sur les réseaux haute, moyenne et basse tensions à Igoumié et Malibé réalisés dans le cadre du Pasbmir. C’est également le cas pour ce qui est de la réhabilitation du château d’eau de Nzeng-bourg (1000 m3), dans le cadre du programme Piaepal, qui pourrait être livré au mois de juillet prochain et du méga surpresseur du Pk5 dont la structure bétonnée est terminée. L’ensemble de l’ouvrage pourra être livré durant le dernier trimestre de cette année, a rassuré le ministre d’Etat.

En ce qui concerne les projets prioritaires, il s’agit essentiellement des forages périurbains à Igoumié et Malibé, en attente de branchements électriques pour leurs mises en service. Le Pasbmir devrait impacter 60.000 foyers en ce qui concerne l’électricité et le Pieapal 35.000 pour ce qui est de l’eau.