Gabon: Bilie-By-Nze rassure sur la livraison des travaux d’extension du réseau d’électricité

Les vendredi 12 et samedi 13 Novembre dernier le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze a procédé à des visites de chantiers des travaux du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (Piaepal) et du Projet d’accès aux services de base en milieu rural (Pasbmir). Occasion pour le membre du gouvernement de rassurer l’opinion sur la livraison de ces chantiers visant à l’amélioration de la desserte en eau et en électricité.

C’est accompagné de son ministre délégué Séverin Mayounou, du Gouverneur de la Province de l’Estuaire Marie Françoise Dikoumba, du Représentant Pays de la Banque africaine de développement (BAD), Robert Masumbuko que le ministre de l’energie a procédé à la visite de ces différents chantiers. Il était question pour ce dernier de se rendre compte de leur état d’avancement et de s’assurer de la qualité des travaux réalisés par les différentes entreprises.

Ainsi, lors de cette visite Alain Claude Bilie-By-Nze a relevé quelques ajustements à apporter sur les différents chantiers, il a tenu à rassurer l’opinion sur leur finalisation. « S’agissant de l’extension du réseau d’électricité et d’éclairage public, tout porte à croire que les chantiers d’Igoumié et Malibé seront livrés avant la fin de cette année 2021 », a-t-il déclaré.



Concernant le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville, le membre du gouvernement s’est félicité des avancées significatives enregistrées dans ce chantier, assurant toutefois que des « ajustements devront être opérés afin de tenir compte des évolutions démographiques de certains quartiers et mieux desservir la population en eau potable ».