Gabon: Bilie-By-Nze rassure les syndicats de la SEEG sur les réformes de l’eau et de l’électricité

Le mardi 20 septembre 2022, le ministre en charge de l’Énergie et des Ressources hydrauliques Alain-Claude Bilie-By-Nze a rencontré les partenaires sociaux de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Il était question au cours de cette entrevue de les rassurer quant au bien-fondé des projets de lois adoptés par le conseil des ministres du 1er septembre 2022 portant réglementant les secteurs de l’eau et de l’électricité.

A la suite de l’assemblée générale extraordinaire qu’ils ont tenue le lundi 19 septembre dernier, les syndicats SYNTEE+, SYTSEEG et SYPEG, tous affiliés à la SEEG, ont échangé avec leur ministre de tutelle suite à l’incompréhension en lien avec les projets de lois portant réforme des entités eau et électricité. Pour le membre du gouvernement, lesdits projets de loi ‹‹ n’ont pas pour but de remettre en cause les grands équilibres du secteur. Il s’agit au contraire de mieux accompagner les activités et à fixer le cadre d’exercice des différents acteurs .

Par ailleurs, ces projets de textes ne sont que l’expression de la volonté des plus hautes autorités en tête desquelles, le Chef de l’Etat Ali Bongo ondimba, mais aussi les partenaires au développement tels que la Banque mondiale (BM) et la Banque africaine de développement (BAD). C ‘était également dans ce contexte général de réforme, qu’a été négociée et signée la nouvelle concession de service public de l’eau et de l’électricité, confiée par l ‘État à la SEEG pour une durée de vingt ans.

Cette nouvelle convention prévoit la séparation comptable des activités d’électricité et d’eau déjà effective de même qu’elle indique deux règlements de service distincts appliqués chacun à un secteur spécifique. Vivement que les assurances apportées par Alain-Claude Bilie-By-Nze ait calmé les velléités d’un mouvement d’humeur des agents de la SEEG.