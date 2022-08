Gabon: Bilie-By-Nze promet un meilleur accès à l’eau et à l’électricité en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Reçu ce jeudi 28 juillet 2022 dans le cadre des conférences budgétaires, le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze a décliné les besoins budgétaires de son département. A cet effet, il a relevé que les crédits octroyés serviront à la mise en œuvre de sa feuille de route avec pour objectif l’amélioration de la desserte en eau et en électricité en 2023.

C’est sur invitation de sa collègue du Budget et des Comptes publics que le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques a tenu à présenter les besoins de son département. Ainsi, le budget dégagé dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances 2023 devrait permettre de répondre aux attentes des populations en matière d’accès à l’eau et à l’électricité.

Si au sortir de cette séance de travail, Alain Claude Bilie-By-Nze a reconnu la fragilité du système de production, il a indiqué que ces dysfonctionnements devraient s’améliorer avec la poursuite « des programmes entamés dans le cadre du PAT ». Dans le même élan, il a indiqué que les travaux d’extension d’eau et d’électricité à travers le territoire national, Libreville et les autres localités devraient se poursuivre conformément aux instructions du chef du gouvernement.

« Dans ces conditions-là, nous sommes en phase de mise en œuvre et de sollicitation de nouveaux crédits pour continuer les extensions des réseaux d’eau et d’électricité », a conclu le ministre de l’Energie.