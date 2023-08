Gabon : Bilie-By-Nze dit niet à un report des élections et à une transition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réclamée à cor et à cri par des acteurs de l’opposition et même de la société civile, l’idée d’une transition politique semble ne pas convaincre du côté du gouvernement. La preuve, lors d’un conseil de cabinet qu’il a présidé ce lundi 31 juillet, le premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze a écarté l’idée de la mise en place d’une transition au motif que sur le plan institutionnel, les choses sont au beau fixe.

C’est en présence de certains membres de son gouvernement qu’Alain Claude Bilie-By-Nze a tenu à faire un tour d’horizon du processus électoral actuellement en cours. S’il a profité de cette occasion pour réaffirmer l’engagement de son équipe à accompagner ledit processus, il n’a pas manqué de donner son point de vue sur la demande formulée par des acteurs de l’opposition et de la société civile concernant la mise en place d’une transition.

Tout en réitérant l’exigence du respect des dispositions constitutionnelles, le chef du gouvernement a balayé d’un revers de la main l’idée d’un report des élections générales prévues se tenir le 26 août prochain. Concernant la suggestion d’une transition politique au sommet de l’État, Alain Claude Bilie-By-Nze a relevé que celle-ci ne se justifiait pas « car toutes les institutions sont en place et fonctionnent dans le respect de la Constitution et autres lois en vigueur ».

Il faut souligner que cette demande formulée par une frange de l’opposition et de la société civile, à l’instar du mouvement citoyen Les Témoins actifs, se justifiait par la nécessité de préserver la paix et la cohésion nationale. En effet, depuis le début du processus électoral, celui-ci est émaillé par de nombreux couacs du fait essentiellement de l’impréparation du Centre gabonais des élections (CGE). Cette sortie du gouvernement aura donc le mérite de fixer l’opinion sur la position des uns et des autres.