Gabon: Bilie-By-Nze défend le projet de libéralisation du secteur eau et électricité à l’Assemblée nationale

Le vendredi 07 mai dernier, le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze était face aux honorables députés de la Commission des Affaires Économiques de l’Assemblée Nationale. Il était question pour le membre du gouvernement de défendre l’ordonnance n°007/PR/2021, du 19 février 2021 portant modification de l’article 8 de la loi n°024/2019 du 26 décembre 2016 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique et de l’eau potable en République Gabonaise.

C’est accompagné de son ministre délégué, Séverin Mayounou et de certains collaborateurs que le membre du gouvernement est allé défendre ce texte qui porte sur la segmentation du secteur entre la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Un texte qui s’inscrit dans le cadre de la réforme du secteur eau et électricité souhaité par le gouvernement.

Ainsi, son adoption puis sa ratification permettront selon Alain Claude Bilie-By-Nze de donner « à l’État un instrument juridique complémentaire autorisant, en cas de nécessité, la passation des marchés par entente directe, outre l’appel à concurrence déjà prévu par les autres textes en vigueur ». A noter que l’élaboration de cette ordonnance est un pas de plus dans la libéralisation de ce secteur jugé prioritaire.

« Il s’agirait notamment de favoriser une plus grande implication du secteur privé dans la production, le transport et la distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique dans notre pays », a expliqué le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques.