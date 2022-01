Gabon: bilan satisfaisant pour la 1ère édition du «Panier de la Ménagère à Petits Prix»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ouverte le mercredi 22 décembre 2021 par le ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et de l’industrie Hugues Mbadinga Madiya, la foire du « Panier de la Ménagère à Petits Prix » s’est achevée ce dimanche 2 janvier par un bilan globalement satisfaisant. Et pour cause, en une dizaine de jours, ce sont pas moins de 15 000 litres d’huile, 45 tonnes de riz, 7500 kg de vivres frais, qui y ont été vendus.

En ouvrant cette foire il y a un peu moins de deux semaines sur l’esplanade de l’hôtel Le Cristal à Libreville, le ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et de l’industrie Hugues Mbadinga Madiya, bien qu’en annonçant « l’opportunité pour les ménages surtout les plus fragilisés, d’accéder à des produits de grande consommation à prix réduits », ne s’attendait sûrement pas à un tel engouement.

En effet, en un peu plus d’une dizaine de jours, ce sont pas moins de 18 000 visiteurs qui ont fait escale dans les différents stands selon les chiffres officiels. Des chiffres qui évoquent également, 15 000 litres d’huile, 45 tonnes de riz, 1200 cartons de sucre, 3 tonnes de lait en poudre, 250 litres de lait en liquide, 850 cartons de pâtes alimentaires, 380 cartons de boîtes de conserves (dont 90 cartons de boîtes de sardines), mais également 7500 kg de vivres frais dont 3200 kg de bananes plantains et 360 sachets d’épices locales.



Soulignant en plus d’un réel engouement, une volonté des populations de soutenir cette initiative, la première du genre, ces chiffres ont surtout démontré les difficultés actuelles ponctuées par une inflation persistante due à une crise lancinante. Toute chose qu’aura, l’espace d’une douzaine de jours, tenté de limiter la direction générale du commerce épaulée par sa tutelle. A noter que ce « Panier de la Ménagère à Petits Prix », a été l’occasion pour les autorités d’accentuer la lutte contre la vie chère.