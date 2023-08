Gabon : bilan positif pour le programme « Protection enfance »

Ecouter cet article Ecouter cet article

La fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) a rendu public le jeudi 27 juillet 2023, le rapport de ses activités pour le compte de l’année 2022. Aux termes de ce dernier, plusieurs actions ont été menées, notamment en faveur du programme de protection de l’enfance, en collaboration avec l’association Arc-en-ciel. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre des actions de la FSBO en faveur des enfants en difficultés.

C’est dans le cadre du partenariat entre la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et l’association Arc-en-Ciel que ces activités se sont tenues. Celles-ci ont eu lieu au Centre Espoir avec pour mission principale de protéger les enfants de la rue et ceux victimes de traite. Une convention qui permet d’offrir un soutien alimentaire aux jeunes pensionnaires gérés par l’association, mais également aux populations vulnérables.

Une quarantaine d’enfants bénéficiaires du programme « Protection enfance »

En effet, en 2022, les centres Arc-en-Ciel et Espoir ont hébergé 42 enfants tout au long de l’année. À savoir 27 filles et 15 garçons. Ces derniers ont bénéficié d’un accompagnement immédiat grâce à une équipe d’experts spécialisée dans la prise en charge psychosociale en matière de violence envers les enfants. A cela s’ajoutent 22 autres enfants vivant dans la rue qui ont été impactés par ce programme.

L’association étend son action aux familles démunies vivant dans les quartiers sous-intégrés. Chaque année, la Fondation octroie une aide alimentaire qui permet de soutenir ces populations. On note plus de 9 560 repas servis aux enfants accueillis aux centres, 71 kits alimentaires distribués à des personnes en difficulté, 42 enfants accueillis aux centres, 22 enfants de la rue suivis en externe et actuellement 3 mineurs en formation.

« Protection enfance » pour le renforcement les droits de l’enfant

Il faut souligner que le suivi des mineurs sortis de prison, la prise en charge des enfants de la rue, la médiation familiale, sont les principales actions de ce programme protection de la petite enfance. Le mineur est pris en entretien pour asseoir un plan de réinsertion en collaboration avec sa famille. Dans ce cadre du suivi de ce programme, la FSBO fait un état des lieux de la stratégie de la protection de la petite enfance, le 11 juillet 2023.

À cela s’ajoutent la lutte contre toutes formes d’inégalités, l’accès et un environnement favorable au développement de l’enfant dans la société. Repenser le congé de naissance afin que ce dernier soit plus en phase avec les besoins des enfants et des parents, et ainsi renforcer la protection des droits de l’enfant au Gabon.