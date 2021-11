Gabon: Bikele coupé du reste du Grand Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une pluie diluvienne s’est abattue ce lundi mardi 16 2021 sur Libreville et ses environs avec pour conséquence de nombreux dégâts sur les infrastructures routières. C’est le cas notamment au quartier Bikélé dans le 3ème arrondissement de la commune de Ntoum où une crevasse remplie d’eau s’est formée sur la chaussée empêchant les populations de vaquer à leurs occupations.

La problématique de la dégradation du réseau routier national est loin d’avoir trouvé son épilogue malgré les promesses du gouvernement de l’améliorer. En effet, à chaque retour de la saison des pluies les populations ne savent plus à quel saint se vouer notamment en matière de déplacement du fait de l’état piteux des infrastructures routières.

Le dernier fait en date est le lac qui s’est formé du côté de Bikélé dans la commune de Ntoum à la suite de la pluie qui s’est abattue ces derniers temps dans la localité. Des intempéries qui d’ailleurs ont occasionné de nombreux dégâts au niveau du tronçon routier et qui ont empêché de nombreux riverains de vaquer à leurs occupations ce mardi 16 novembre 2021.

Ainsi, professionnels et apprenants de ce quartier étaient dans l’incapacité de rallier leurs lieux de travail et leurs établissements scolaires. « Impossible de rallier Libreville. Regardez le lac qu’il y a chez moi. On ne peut pas regagner Libreville. C’est fort », a déclaré l’un des riverains du quartier Bikélé Nzong dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Une situation préoccupante pour les populations de cette localité qui indiquent que le phénomène n’est pas nouveau et s’intensifie en saison de pluies. Les regards sont donc tournés vers le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures Léon Armel Bounda Balondzi qui devrait se pencher sur la question pour qu’enfin ces populations trouvent le bonheur d’avoir une route praticable et puissent rallier en tout temps la commune de Libreville sans difficulté.