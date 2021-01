Gabon: bientôt un nouveau concurrent de poids pour le groupe Ceca-Gadis

Moins de deux ans après avoir annoncé vouloir recentrer sa stratégie de développement sur trois pays en Afrique francophone dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, le couple de la grande distribution CFAO Retail-Carrefour, devrait finalement s’engager au Gabon. A travers un partenariat signé avec le groupe Prix-Import, la filiale du groupe CFAO qui dispose déjà de quatre grands magasins au Cameroun voisin, devrait bel et bien s’inscrire dans le paysage gabonais.

Le soulagement n’aura finalement été que de courte durée pour le leader du secteur de la grande distribution au Gabon. Alors qu’il avait annoncé dans un premier temps vouloir recentrer sa stratégie de développement sur trois pays en Afrique francophone dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, le couple de la grande distribution CFAO Retail-Carrefour a finalement trouvé le moyen de s’inscrire dans le paysage.

En effet, à travers la signature d’un important accord de franchise avec l’un des leaders gabonais de la grande distribution en l’occurrence Prix Import, le pionnier du concept d’hypermarché en France devrait finalement s’installer dans le pays. Pour ce faire, c’est une enveloppe de près de 5 milliards de FCFA qui a été allouée à ce projet qui devrait se conclure par l’ouverture d’ici septembre 2021 d’un centre commercial estampillé Carrefour en plein cœur de la capitale.

Signe d’un véritable dynamisme économique pour un secteur qui n’en finit plus d’engranger les bénéfices malgré une baisse de près de 2% à 243,2 milliards de FCFA de son chiffre d’affaires à fin septembre 2020, l’arrivée prochaine de Carrefour et son partenaire CFAO Retail, souligne l’attrait des enseignes occidentales pour la sous-région CEMAC, puisqu’elle intervient un peu plus de deux ans après l’arrivée de Kentucky Fried Chicken (KFC) et au moment où Pizza Hut, un autre géant de la restauration s’apprête à ouvrir.

Signe également de l’ouverture de ce marché en plein essor, l’arrivée prochaine de Carrefour, met surtout la pression sur les acteurs traditionnels au niveau du Gabon en tête desquels le groupe Ceca-Gadis, octogénaire et qui compte à ce jour plus de 150 magasins sur toute l’étendue du territoire. Entre concurrence et investissements massifs, la grande distribution gabonaise devrait connaître une véritable émulation dans les mois et années à venir, au plus grand bonheur d’une clientèle de plus en plus exigeante.