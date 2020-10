Gabon: bientôt un centre pour les autistes et trisomiques à Libreville

La ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme a reçu en audience l’ambassadeur du Royaume du Maroc ce mardi 27 octobre 2020 au sein de son cabinet. Une rencontre entre Prisca Nlend Koho et Abdellah Sbihi qui a abouti à la création très prochaine à Libreville, d’un centre pour les déficients mentaux, essentiellement les autistes et trisomiques que compte le pays.

L’audience accordée par la ministre Prisca Nlend Koho à l’ambassadeur du royaume chérifien et les résolutions nées de cet entretien consacrent encore plus la vivacité des relations entre le royaume du Maroc et la République du Gabon. Une collaboration faite des actes et actions mutuelles entre les deux pays dans le le but de raffermir la diplomatie liant le royaume et le Gabon.

Avec la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Nlend Koho, l’ambassadeur du royaume du Maroc Abdellah Sbihi ont devisé sur l’ouverture très prochaine des centres spécialisés pour les enfants déficients mentaux. Des centres nécessaires à la prise en charge de ces enfants afin de leur assurer un suivi et un encadrement optimal.

C’est dans cette optique qu’au sortir de cette audience Prisca Nlend Koho a annoncé « l’ouverture très prochaine des centres Akomgha et Ndossi, dédiés à la prise en charge des enfants autistes et trisomiques », fruit de cette coopération Gabon/Maroc dont la livraison est prévue dans les tout prochains mois. « Leur livraison prévue en avril dernier a été retardée à cause de la crise sanitaire. Elle devrait se faire avant fin 2020 », a-t-on pu lire.