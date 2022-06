Gabon: bientôt des Centres de protection des femmes victimes de violences

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres présidé le mardi 7 juin dernier par Ali Bongo Ondimba a délibéré sur plusieurs affaires. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, on note pour le Ministère de la Justice chargé de l’égalité de genres le projet de décret relatif aux centres de protection et de promotion sociale pour la prise en charge des femmes victimes de violences.

C’est assurément un pas supplémentaire vers la mise en œuvre des politiques sociales en faveur de la gent féminine très souvent victime de violences tous azimuts dans et en dehors des foyers. À cet effet, le projet de décret relatif aux centres de protection et de promotion sociale pour la prise en charge des femmes victimes de violences, entériné lors du dernier Conseil des ministres, se veut être une réponse idoine aux violences basées sur le genre.

D’ailleurs, pris en application des dispositions de l’article 26 de la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes, ce texte fixe le cadre ainsi que les missions et l’organisation des centres de protection et de promotion sociale pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Des bâtiments en voie de construction dont le fonctionnement et la gouvernance seront assurés par le Comité de Pilotage, le Comité Consultatif et les Centres.



Selon le communiqué final du Conseil des ministres du mardi 7 juin 2022, ces centres de protection et de promotion sociale des femmes victimes de violences comprennent « le Service d’Accueil et Hébergement, le Service Social, le Service assistance juridique et judiciaire, le Service formation à l’insertion et le Service de l’administration générale ». Seul bémol, les premières structures devraient être cantonnées à Libreville alors même que le phénomène est sur l’étendue nationale.