Gabon: Biendi Maganga Moussavou, voix de la CEEAC à la 31e Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique

C’est ce lundi 26 octobre 2020 que débute la 31e conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (CFAO) pour le compte de l’Afrique. Une rencontre qui se déroulera en 72 heures, pendant laquelle Biendi Maganga Moussavou portera devant les autres ministres de l’Agriculture du continent, les aspirations de ceux de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).

C’est entre autres pour exposer et rendre publique la position commune arrêtée par le 19 octobre dernier au terme du Conseil interministériel par visioconférence des ministres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) en charge de l’Agriculture que Biendi Maganga Moussavou prend part depuis ce lundi 26 octobre 2020 à la 31e conférence régionale de la FAO pour l’Afrique.

Pendant ces 3 jours, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture va tour à tour consulter et examiner les projets des différentes sous-régions afin de se prononcer sur les priorités relatives à chacune des politiques agricoles. Pour Biendi Maganga Moussavou et pour le compte de la CEEAC, « une réforme institutionnelle profonde de l’agriculture est nécessaire aux fins de relever les défis de l’heure et de répondre aux exigences de la sous région » dans le communiqué de presse.

En prenant appui sur le discours historique du président de la République Ali Bongo Ondimba au 37e anniversaire de la communauté, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage de la Pêche et de l’Alimentation, devra en outre, pendant ce 31e sommet Régional de la FAO pour l’Afrique « Promouvoir une coopération harmonieuse et un développement dynamique et équilibré en vue d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations » et dans le même temps « Rendre effective l’intégration de l’Afrique Centrale comme communauté de destins solidaires pour les populations de la communauté ».