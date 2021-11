Gabon: Biendi Maganga Moussavou en VRP de la filière café à Paris

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 05 novembre 2021 le ministre de l’Agriculture Biendi Maganga Moussavou a procédé à la signature d’une lettre d’intention pour booster la production caféière avec son homologue de République Socialiste du Vietnam Le Minh Hoan. Un accord qui a pour objectif de favoriser les échanges dans la chaîne de valeur du café avec à terme le développement efficient de la filière café au Gabon.

C’est en présence du premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et du secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo que s’est déroulée la signature de cette lettre d’intention qui a pour objectif le développement de la filière café en favorisant les échanges entre le Gabon et le Vietnam. Une signature qui s’inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires et de la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT).

Pour le ministre de l’Agriculture cet accord conclu avec les autorités vietnamiennes devrait « favoriser les échanges dans la chaîne de valeur du café notamment en accompagnement le développement de la filière café au Gabon, la facilitation des échanges des matières végétales entre nos deux pays, procédé au transfert de compétence, renforcer les capacités des ressources humaines ».

Lors de son intervention, Biendi Maganga Moussavou n’a pas manqué de vanter les potentialités agricoles du Gabon. Ainsi, le membre du gouvernement a indiqué que dans le cadre du PAT le gouvernement a fait des filières bois et agriculture des secteurs prioritaires. Une ambition perceptible par la mise en place de zones agricoles à forte productivité afin de mettre à disposition des terres agricoles sécurisées qui compte aujourd’hui près de 65 000 hectares.