Gabon: Biendi Maganga Moussavou en visite des sites d’exploitation agricole et avicoles de Ntoum

C’est ce Jeudi 19 novembre 2020 que le ministre de l’Agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la l’Alimentation a effectué une visite dans diverses exploitations agricoles de la commune de Ntoum. A Massika, Nzamaligue et Elong Ko, Biendi Maganga Moussavou, a rencontré plusieurs responsables agricoles à qui il a tenu à adresser des encouragements pour la qualité de leur productivité et la noblesse de leur activité.

Toucher du doigt et encourager les exploitants agricoles, c’est la démarche entreprise par le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de la l’Alimentation qui s’est rendu dans la commune de Ntoum dans le cadre de son programme de visites des exploitations agricoles et avicoles.

Pour mieux apprécier les avancées et les activités desdits exploitants, Biendi Maganga Moussavou, accompagné d’une délégation du département ministériel dont il a la charge, s’est rendu dans la commune de Ntoum, plus précisément à Massika, Nzamaligue et Elong Ko.

A Massika, une autre des exploitations agricoles, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de la l’Alimentation a rencontré un jeune Gabonais, Hans Wora âgé de 30 ans et par ailleurs membre de la Coopérative agricole El Shaddai. Dans son activité, ce jeune compatriote et sa coopérative « élèvent et produisent conjointement 6000 poules pondeuses, soit 3268 œufs par jour. Ils transforment également leurs produits maraîchers tels que, entre autres : l’amarante, l’aubergine, l’oseille (etc) destinés au marché librevillois», a-t-on pu lire.

Dans la même localité, Biendi Maganga Moussavou et sa délégation ont visité la plantation où se développe la société AGRIVAL exploitée et dirigée par Monsieur Sylla Amoussouga, propriétaire de plusieurs exploitations agricoles dont celle du site de MASSIKA d’une superficie de 40 hectares dans laquelle il produit des ananas, des Citrons, Oranges, Mandarines. Le même exploitant gère en sus une plantation de 300 hectares dont une bananeraie test qui comporte de plus 4 hectares irrigués soit 7000 pieds arrosés et produit environ entre 3,5t à 4t par semaine (soit 30 t/ha).

Enfin à Elong N’ko qui constituait la dernière visite de terrain, un autre exploitant abrite un site avicole dont la production s’élève à 34 cartons d’œufs par jour, soit une production de 12.240 œufs par jour. Une visite au terme de laquelle le ministre a tenu à « encourager, soutenir et valoriser l’engouement des Gabonais dans ce secteur fondamental de la vie et pourvoyeur d’emplois », a-t-on pu lire.