Gabon: Biendi et Alia Bongo Ondimba s’allient contre le PSD de Maganga Moussavou

C’est en substance ce qui ressort de la publication faite par la président du Parti social démocrate (PSD) sur son compte facebook. Pierre Claver Maganga Moussavou dénonce une coalition faite entre son fils Biendi Maganga Moussavou néo membre du Parti démocratique gabonais et son épouse Alia Maeva Bongo Ondimba pour détruire son parti.

Les déclarations de Pierre Claver Maganga Moussavou sont claires comme de l’eau de roche. Les élus du département de Guietsou ont subi des pressions du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage de la Pêche et de l’Alimentation, Biendi Maganga Moussavou et de son épouse Alia Maeva Bongo Ondimba qui avaient pour objet de les faire démissionner du PSD. « Les élus locaux refusent de démissionner sur injonction du ministre Biendi et de son épouse », a-t-il dénoncé.

En substance, les conseillers municipaux de Guietsou réaffirment leur soutien au Parti social démocrate. « Nous conseillers municipaux de Guietsou et départementaux de la Mougalaba tous militants du PSD réaffirmons notre attachement au Parti social démocrates et faisons fi des injonctions et des menaces du ministre et de son épouse de nous voir démissionner d’un parti auquel nous restons profondément attachés », a-t-on pu lire sur une copie de la lettre posté par Pierre Claver Maganga Moussavou lui–même.

Nouveau membre du parti démocratique gabonaise le e ministre de l’Agriculture, de l’Elevage de la Pêche et de l’Alimentation, Biendi Maganga Moussavou veut-ils simplement porter atteinte au parti de son père ou veut-ils débaucher ses conseiller du Parti social démocrate pour les ramener au PDG ?. Les interrogations restent pendante et sans réponses.