Gabon: BICIG boucle l’exercice 2021 avec 15 milliards FCFA de bénéfice net

L’Assemblée générale ordinaire de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (BICIG) s’est tenue ce jeudi 16 juin 2022 en présence de l’ensemble des actionnaires et sous la présidence de Patricia Marie-Ange N’doungou. Au nombre des points retenus à l’ordre du jour, il en ressort qu’au 31 décembre 202, la filiale d’Atlantic financial group a réalisé un bénéfice net de 15 257 millions FCFA soit une hausse de 33% par rapport à l’an dernier.

Si la crise sanitaire liée au Covid-19 a engendré un tissu économique fragile, particulièrement pour les institutions financières, la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon s’est distinguée en faisant montre de résilience. Une santé financière mise en exergue lors de son assemblée générale ordinaire tenue ce jour en présence du Directeur général Béné William Olivier Sammarie et l’ensemble des actionnaires de ladite banque. Occasion de procéder à la présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société.

À cet effet, les commissaires aux comptes ont fait le point sur les états financiers au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2021. Ledit rapport révèle que la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon, qui a intégré la holding financière Atlantic Financial Group (AFG) en 2020, a connu un exercice 2021 prolifique avec un bénéfice net en hausse. « Bicig a réalisé pour l’année 2021 un bénéfice net de 15 257 millions FCFA, contre 11 501 millions FCFA en 2020, en hausse de 3 755 millions FCFA, soit 33 % de croissance », a souligné le Président du Conseil d’administration.

Patricia Marie-Ange N'doungou

Prenant la parole, Patricia Marie-Ange N’doungou a rappelé les clés de cette évolution exponentielle qu’ils entendent voire s’accroître davantage. « Cette croissance est due à la dynamique de toute l’équipe de la direction générale et de l’ensemble des 419 collaborateurs de notre groupe. Nous le devons à la dynamique des équipes et à une stratégie agressive sur le marché gabonais », a-t-elle souligné. Non sans annoncer que la BICIG entend diversifier son offre en s’ouvrant à la vision du groupe Atlantic Financial.

Par ailleurs, l’ensemble des actionnaires ont donné leurs quitus sur la mise en œuvre des résolutions soumises au vote. Il s’agit de l’approbation des comptes et le bilan 2021, du Rapport spécial des Commissaires aux comptes et du rapport de gestion du Conseil d’Administration, la nomination de nouveaux administrateurs et le renouvellement des mandats des administrateurs. Pour information, fondé en 2006, Atlantic Financial Group assure la supervision du groupe dans le secteur financier avec plus de 40 années d’expérience en Zones UEMOA, CEMAC et Océan Indien.