Gabon: BGFIMobile fait «peau neuve» avec de nouvelles fonctionnalités

Nouveau design, ergonomie attractive, transfert et réception de fonds à partir d’un compte BGFIMobile vers un compte Mobile Money ou un compte bancaire domicilié dans la CEMAC, telles sont les principales innovations de l’application mobile de BGFIBank. Dans un contexte où la transformation digitale entoure de plus en plus l’environnement bancaire, le Groupe Financier International a souhaité améliorer son offre.

Dans l’optique de ravir un peu plus sa clientèle, le groupe BGFIBank vient d’innover en mettant à la disposition de celle-ci, une plateforme BGFIMobile plus complète et évolutive. Disposant à la fois d’un nouveau design, d’une nouvelle ergonomie plus attractive et totalement repensée en plus de nouvelles fonctionnalités, cette nouvelle application BGFIMobile, devrait comme l’a rappelé le Directeur Général de BGFIBank Gabon, « capter, satisfaire et fidéliser la clientèle ».

En effet, offrant entre autres la possibilité aux clients d’effectuer des paiements interopérables marchands chez les commerçants agréés GIMACPAY, en référence à la plateforme lancée par le Groupement Interbancaire Monétique de l’Afrique Centrale (GIMAC), la nouvelle application BGFIMobile s’inscrit comme l’a rappelé Loukoumanou Waidi, dans une logique de « transformation digitale visant à répondre aux exigences d’une clientèle de plus sensible aux offres digitales ».



Entre transfert et réception de fonds à partir d’un compte BGFIMobile vers un compte Mobile Money ou un compte bancaire domicilié dans la CEMAC, génération de codes de mise à disposition GAB qui permettent d’effectuer des retraits aux guichets des banques partenaires identifiables par le logo GIMAC, la plateforme BGFIMobile fait donc « peau neuve » tout en gardant son authenticité. Une véritable avancée pour les transferts électroniques dans une zone CEMAC qui restait à la traîne en la matière.