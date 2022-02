Gabon: BGFIBank octroie un apport financier à la SEEG pour son programme d’investissement

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce lundi 21 février 2022 que BGFIBank Gabon et la Société d’energie et d’eau du Gabon (SEEG) ont annoncé la signature d’un accord portant sur le financement du nouveau programme d’investissement de la dernière cité. Un apport financier qui devrait permettre à la SEEG de répondre aux engagements pris vis-à-vis de l’Etat gabonais lors de la signature de la nouvelle convention de concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique.

C’est en présence d’Egide Boundono Simangoye et Gustave Aimé Mayi, respectivement président du Conseil d’administration et Directeur général de la SEEG et du président Directeur général de la BGFIBank Henri-Claude Oyima et du directeur générale de BGFIBank Gabon Loukoumanou Waidi que s’est déroulée cette cérémonie de signature de cet accord. Une signature qui s’inscrit dans la volonté de l’institution bancaire d’accompagner les pouvoirs publics dans l’amélioration de la desserte en eau et en électricité dans le Grand Libreville et à l’intérieur du pays.

Adopté par le Conseil d’administration de la SEEG réuni en session le vendredi 18 février dernier, le nouveau programme d’investissement devrait permettre, avec l’appui de BGFIBank Gabon, de répondre aux attentes des populations en matière d’accès à l’eau et l’électricité conformément au Plan d’accélération de la transformation (PAT) mis en oeuvre par le gouvernement. Ce projet concerne donc le développement des infrastructures sur toute l’étendue du territoire national.

Preuve du soutien indéniable du 1er groupe financier d’Afrique centrale, le déploiement de son portail Financier multi métiers, multi services et multi Pays au profit de la société d’energie et d’eau du Gabon (SEEG), « avec divers schémas de financement destinés à la réalisation des travaux d’entretiens des équipements majeurs ainsi que le développement des infrastructures ».