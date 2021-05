Gabon: BGFIBank maintient ses 3 certificats ISO

C’est sans aucun doute la reconnaissance de la qualité du management et des prestations offertes par la filiale du Groupe BGFIBank. En effet, après le renouvellement de ses 3 certificats ISO liés à la Qualité, Sécurité et Environnement en 2018, suite à l’audit mené par l’organisme Bureau Veritas, l’établissement bancaire a obtenu le maintien pour une année supplémentaire desdits certificats.

C’est à l’issue d’un audit de suivi réalisé par ce cabinet, les 30 novembre et 3 décembre 2020 que BGFIBank a réussi le challenge du maintien de ses trois certificats ISO. Un résultat rendu possible grâce à son engagement mettant en exergue une démarche « qualité » de ses activités qui exige à la banque de se doter d’outils de management permettant de réinventer la proximité clients, d’offrir à ses employés et à tous ceux qui fréquentent ses sites, les meilleures conditions possibles en termes de santé et sécurité, de préserver l’environnement et de promouvoir le développement durable

Lors des audits diligentés par le Bureau Véritas, il a été question, « d’évaluer si le Système de Management QSE (Qualité, Santé, Sécurité au Travail et Environnement) de la banque demeure conforme aux exigences des trois normes (ISO 9001 version 2015 ; ISO 45001 version 2018; ISO 14001 version 2015), et de démontrer sa capacité à satisfaire aux exigences relatives aux produits et/ou services dans une logique d’amélioration permanente ».

Il faut dire que cette distinction est, selon les responsables de BGFIBank Gabon le résultat d’une organisation par processus adaptée et d’un système de management intégré efficace, adéquat, pertinent et orienté « client » dont les objectifs visés sont entre autres « satisfaire aux exigences des clients en leur offrant constamment des produits et services qui répondent à leurs besoins et attentes conformément aux exigences légales et réglementaires applicables (Qualité :ISO 9001 version 2015); garantir des bonnes conditions de santé et sécurité au travail de son personnel d’une part, et assurer leur santé et sécurité ainsi que celle des autres parties prenantes au sein de l’ensemble de ses points de vente et sites, d’autre part (Santé et Sécurité au Travail : ISO 45001 version 2018).

Autre exigence, la mise en œuvre du certificat ISO 14001 version 2015 pour réduire l’impact de ses activités sur l’environnement. A noter que le maintien des 3 certificats est également la reconnaissance des efforts fournis par l’ensemble des collaborateurs de la banque, un gage de persévérance et d’engagement au quotidien pour accompagner le développement du marché local, et conforte la banque dans ses efforts pour se maintenir au rang qu’elle occupe aux niveaux régional et sous-régional.« Notre engagement à satisfaire la clientèle fait partie de notre ADN et c’est une culture, un état d’esprit que nous allons maintenir et renforcer afin de continuer à les accompagner, comme partenaire pour l’avenir », a indiqué Loukoumanou Waidi, administrateur-directeur général de BGFIBank Gabon.