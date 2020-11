Gabon: BGFIbank lance sa plateforme d’ouverture de compte en ligne

Quelques semaines après le retour de sa plateforme de transfert d’argent à l’international BGFI Express, le groupe dirigé par Henri Claude Oyima, vient encore une fois d’innover. En effet, après des mois de dur labeur, le leader du secteur bancaire de la région Afrique centrale vient de lancer un nouvel outil destiné à l’ouverture de compte bancaire en ligne.

Leader du secteur bancaire au Gabon et dans la région Afrique centrale, BGFI Bank entend le demeurer. Et pour y arriver, le groupe piloté par Henri Claude Oyima a placé l’innovation au cœur de son processus de développement. Ainsi, après avoir lancé sa plateforme de transfert d’argent à l’international, BGFI Express, le groupe bancaire vient de dévoiler un nouveau concept.

Basée sur l’ouverture de compte en ligne, cette nouvelle plateforme « qui allie innovation digitale et amélioration de la qualité de service » comme l’a souligné Loukoumanou Waïdi, Directeur général de BGFIBank Gabon, devrait permettre à la fois de limiter les déplacements des futurs clients ce qui reste une véritable alternative en ces temps de Covid-19, mais également de réduire considérablement les délais d’ouverture de compte.

Court et intuitif, ce nouveau processus qui s’inscrit dans la droite ligne du développement du groupe bancaire, devrait donc offrir aux clients une nouvelle expérience et un espace banking plus optimal et sécurisé. Disponible à travers le lien https://leclient.bgfi .com, ce nouveau dispositif bénéficiera également d’une autre innovation du groupe, à savoir : BGFI Mobile.