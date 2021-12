Gabon: BGFIBank lance le «Compte Epargne Liberty»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique de satisfaire de manière efficiente sa clientèle par la mise à disposition des produits ouverts au plus grand nombre, BGFIBank Gabon a lancé récemment sa nouvelle offre d’épargne dénommée « compte Epargne Liberty ». Une offre qui permettra à chaque client d’épargner sans disposer au préalable d’un compte courant.

Le lancement de ce nouveau produit qui s’inscrit dans le cadre de l’élargissement et la diversification de sa gamme de produits et services, constitue une véritable innovation chez le leader du secteur bancaire au Gabon. Selon le communiqué de BGFIBank, cette nouvelle offre a été conçue pour les personnes physiques détentrices ou non d’un compte courant chez BGFIBank Gabon.

« De l’étudiant au retraité, en passant par le jeune entrepreneur ou le salarié qui souhaite simplement épargner, le « compte Epargne Liberty » est un produit adapté à chaque profil client et couvre plusieurs besoins », indique le communiqué de BGFI. Au nombre des avantages qu’offre ce nouveau produit l’accès à la carte VISA Prépayée disponible à 15 000 FCFA.

Ainsi, les titulaires de ce compte pourront bénéficier d’une épargne sans frais d’ouverture et sans obligation de disposer d’un compte chèque; d’un dépôt initial de 100 000 FCFA, disposer d’un taux exceptionnel de 3,5%, pour une rémunération au capital allant jusqu’à 10 millions de francs CFA et la possibilité de suivre ses opérations 24H/24 sur BGFIMobile, l’offre mobile Banking et money de la banque.