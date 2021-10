Gabon: BGFIBank lance la nouvelle version de son site internet

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique d’améliorer ses outils de communication digitale, BGFIBank Gabon a récemment mis en ligne sa nouvelle version de son site internet. Un outil qui permettra à la clientèle de l’établissement bancaire d’avoir accès à ses produits et services et à des informations clés sur la banque.

Doté de la technologie « Responsive » et donc utilisable sur tous les supports notamment Smartphone, tablette, cette nouvelle version du site internet de BGFIBank Gabon offre une meilleure expérience en termes de navigation. Selon le communiqué de l’établissement bancaire, cet outil est « destiné à offrir aux internautes, une meilleure lisibilité du contenu et un confort de navigation ».

Il faut souligner que la mise en ligne de cette nouvelle version du site internet de BGFIBank Gabon s’inscrit dans la volonté de cet établissement bancaire d’offrir à sa clientèle, ainsi qu’à l’ensemble de ses partenaires, des services adaptés à leurs besoins. A l’heure du tout numérique cet outil constitue une véritable avancée car il propose un accès plus rapide, plus pratique, plus sécurisé et une diversité d’information sur l’établissement.

Ainsi, BGFIBank a tenu à inviter sa clientèle « à vivre cette nouvelle expérience » en se connectant dès à présent sur https://gab.groupebgfibank.com