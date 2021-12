Gabon: BGFIBank désormais dans le capital de la microfinance Finam

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le samedi 18 décembre 2021 que s’est déroulée la cérémonie officielle scellant l’alliance entre le groupe BGFIBank et Finam. Un partenariat financier qui permettra au leader du secteur bancaire dans la sous-région d’accompagner la microfinance de 2eme catégorie dans le déploiement opérationnel de ses activités tant sur le plan local qu’au-delà de nos frontières.

C’est en présence des autorités du monde de la finance en tête desquelles le superviseur du marché de crédits et de microfinance la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) qu’a eu lieu la cérémonie officielle d’alliance entre le groupe BGFIBank et la Financière africaine de micro- projets (Finam). Occasion pour le Directeur général de ladite entité Koffi Gassre de saluer la clairvoyance de leur partenaire et la nécessité de s’entraider pour le bien du tissu économique dont la microfinance joue un rôle prépondérant.

Une mise en bouche qui a été suivie par l’allocution du Président du Conseil d’administration de Finam S.A, qui n’a pas masqué sa satisfaction quant à l’aboutissement de ce partenariat. « Aujourd’hui, Finam peut se féliciter du présent partenariat avec le Groupe BGFIBank, et croire fermement qu’il lui permettra de mettre en place un mode de financement destiné à saisir plus d’opportunités », a souligné Kothor Djifanou. Quoi de mieux que de bénéficier de l’accompagnement du géant de la sous-région qui revendique 50 ans d’expérience contre seulement 16 pour leur structure financière.

Pour sa part, le Président Directeur général du groupe BGFIBank, Henri Claude Oyima, a tenu à tordre le cou aux fortes rumeurs de fusion-absorption. « Il s’agit d’un partenariat entre deux structures. Nous n’intervenons pas pour absorber Finam mais plutôt pour lui apporter une autre dimension », a-t-il clairement indiqué. Avant de poursuivre en déclinant la portée de ce partenariat financier. « Notre ambition c’est d’être derrière vous et pas devant vous. Car la microfinance, vous le faites mieux que nous », a-t-il conclu.

Un partenariat qui s’annonce d’ores et déjà prometteur tant les deux parties ont présenté le nouveau logo de Finam qui intègre l’étoile BGFIBank, symbole d’excellence. S’appuyant sur un capital social de 3 milliards de francs CFA avec plus de 8 milliards de fonds propres pour un total bilan de plus de 39 milliards francs CFA, Finam accompagne plus de 130 000 clients par l’offre de produits et services financiers et non financiers, innovants afin de contribuer à la réussite de leurs projets.