Gabon: BGFIBank désignée meilleure banque d’Afrique centrale

Au fil des années, le Groupe BGFIBank s’est imposé comme l’un des établissements bancaires les plus performants de l’Afrique centrale. C’est ainsi, qu’en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), il vient une fois de plus d’être désigné meilleure banque de cette sous-région à l’édition 2020 des Trophées African Banker, qui a eu lieu le 26 août dernier par visioconférence.

Après 2019 l’établissement bancaire vient une fois de plus d’obtenir le précieux titre de meilleure banque d’Afrique centrale, pour la 3ème année consécutive. Une reconnaissance rendue possible grâce à la vision et au leadership de son président directeur général Henri-Claude Oyima, qui au fil du temps a su insuffler un dynamisme au sein de cet établissement.

Il faut souligner que ce prix est une véritable reconnaissance de la qualité de service proposée par le Groupe BGFIBank malgré la notoriété de ses concurrents au nombre desquels figurent les banques et institutions financières les plus importantes du continent. « Pour cette 14ème édition des Trophées African Banker, le prix est décerné à la banque gabonaise pour avoir excellé dans le secteur bancaire de sa région en atteignant de nouveaux clients, en proposant de nouveaux services, en intégrant les personnes non bancarisées dans l’espace bancaire, en utilisant les nouvelles technologies et en contribuant à un secteur financier plus fort », peut-on lire dans le communiqué de BGFIBank.

Face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Groupe a su faire preuve de résilience en s’appuyant sur de nombreuses réformes entreprises ces dernières années afin d’accompagner ses clients, ses collaborateurs et les parties prenantes sur l’ensemble de ses pays d’implantation. Premier groupe financier de la Zone CEMAC, BGFIBank est le leader sur son marché domestique au Gabon ainsi qu’en République du Congo.

Présent actuellement dans 11 pays et fort de 20 sociétés, le Groupe BGFIBank est devenu au fil du temps, un groupe financier international multi-métiers: banque commerciale, banque d’investissement, services financiers spécialisés et assurance. Une performance due au dynamisme de son PDG, qui a toujours su négocier les tournants, notamment dans la digitalisation des services bancaires, afin de maintenir le groupe en bonne place à l’échelle continentale.