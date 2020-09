Gabon: BGFI va récupérer les locaux de la BGD de Lambaréné

Ce 19 septembre 2020 s’est déroulée la cérémonie de remise de clef du bâtiment qui abritera l’agence à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Une ouverture qui s’inscrit dans le cadre de sa politique d’expansion dans les principaux pôles économiques du pays et qui constitue un véritable ouf de soulagement pour les populations de cette localité.

C’est en présence du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Babé Mbangalivoua, du maire de la commune de Lambaréné, Jean-Justin Maury et du liquidateur de la BGD, Richard Lariot Ombeny que s’est tenue cette cérémonie d’inauguration de cette nouvelle agence. Une structure qui sera logée dans le bâtiment qui abritait le siège migovéen de la Banque gabonaise de développement (BGD), société en liquidation.

L’acquisition de cette agence s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités d’accueil et d’amélioration de la qualité de service du premier établissement bancaire de la sous-région. Occasion pour le directeur général de BGFIbank Gabon, Loukoumanou Waidi, de remercier les autorités de la province du Moyen-Ogooué pour leur implication dans l’aboutissement de cette acquisition.

L’acquisition de ce bâtiment constitue un véritablement soulagement pour les populations de Lambaréné, qui durant des années étaient contraintes de se rendre soit à Mouila ou à Libreville pour avoir droit à des services bancaires. Afin de rendre disponible le plus rapidement possible lesdits services Loukoumanou Waidi a annoncé le démarrage imminent des travaux qui dureront au plus 4 mois sans manquer de réaffirmer la volonté de BGFIBank Gabon de poursuivre son déploiement géographique au niveau national.