Gabon: Bertrand Zibi salue la performance d’Aubameyang et l’invite à  investir au pays

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est quelques heures après l’écrasante victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Real Madrid CF par 4 buts d’écart, avec un doublé et une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang, que l’ancien député Bertrand Zibi Abeghe a écrit une émouvante lettre à l’endroit du capitaine des Panthères. Depuis sa cellule à la Prison centrale de Libreville, l’opposant a salué l’exploit de « Auba », tout en l’invitant à s’investir pleinement dans le quotidien de ses compatriotes. ci-dessous l’intégralité de cette correspondance.

« Je t’écris cette lettre du fond de ma cellule à la prison centrale de Gros Bouquet à Libreville où je croupis depuis la dernière élection présidentielle, qui a eu lieu dans notre pays le Gabon en Août 2016 à cause de mon engagement total pour la libération de notre pays le Gabon.

Aux noms de nos ancêtres : AKOMA MBA, WONGO, NYONDA MAKITA, NSOLET BITEGUE, MBOMBEY…

Et de nos martyrs : Fabien MERE, Casimir OYE MBA, Gregory NGWA MINTSA, Louis-Patrick MOMBO, André MBA OBAME, Pierre MAMBOUDOU, Hervé MOMBO KINGA (Matricule 001), NDOUNA Depenaud, Martine OULABOU, DOUKAGAS NZIENGUI, DJOUE DABANY, MBOULE BEKA, Alphonse LAYIGUI, OBEYE Christophe, OSSIALI ONGAYE, Capitaine MANDZA NGOKOUTA, Aïssa, TOULEKIMA, MBA Germain, Joseph RENDJAMBE, SONNET… Et au nom très particulier de ton grand-père : EYANG ENDENG François Xavier (Israël).

Au nom du peuple Gabonais, tout entier,

C’est avec un réel plaisir que le monde entier et le Gabon en particulier ont suivi le match de football le plus regardé de la planète, le célèbre « CLASICO » opposant le Real de Madrid au Barça. Ce match est aussi l’événement majeur ici à la prison Centrale de Libreville. Du fond de nos cellules, nous vivons avec intensité, ce moment. L’instant d’un match, nous oublions nos souffrances.

Le « CLASICO » du 20 mars 2022, a revêtu, une importance toute particulière dans les cœurs des Gabonais, à cause de l’entrée en scène de notre Panthère Nationale Pierre-Emerick AUBAMEYANG, fierté de tout un peuple. Lors de ce Derby, tu as été excellent, tu as démontré tout ton talent. Tu as inscrit deux des quatre buts du Barça. Tu as prouvé à la planète entière que tu es un joueur de classe mondiale, un des meilleurs joueurs de football de la planète. Tu as d’ailleurs été élu homme du match à la fin de cette rencontre.

Bravo CHAMPION, tout le peuple Gabonais est fier de toi.

Mon cher neveu Pierre-Emerick AUBAMEYANG, ton grand-père (feu) EYANG ENDENG était particulièrement fier de toi, j’ai encore à l’esprit de longues discussions entre lui et moi à ton sujet. Ton grand-père portait fièrement à travers MINVOUL, les maillots et survêtements que tu lui avais offerts quand tu jouais encore à DORTMUND en Allemagne.

Mon cher neveu Pierre-Emerick AUBAMEYANG,

Dieu le créateur et notre Seigneur Jésus-Christ, son fils t’ont tout donné. Tu es un enfant béni par tes ancêtres Gabonais.

Tu as tout ce qu’un homme peut désirer sur cette terre (Succès, Argent, Gloire, Notoriété, Richesse…). Tu possèdes de grands biens (villas, Immeubles, Voitures de luxes, Avions…). Je précise et insiste sur le fait que tu ais honnêtement gagné ton argent, par ton ardeur au travail, ton courage, ta rage de vaincre, ta persévérance et surtout ton talent.

Mon cher neveu, Pierre-Emerick, l’heure a sonné pour que tu graves à jamais, ton nom dans l’histoire de notre pays le Gabon. Tu dois absolument laisser une empreinte de ton passage sur terre. Tu dois marquer ton pays le Gabon à jamais. Tu dois apporter ta pierre à l’édification de notre nation.

En effet, comme tu le sais, tu es originaire de MINVOUL, toute ta famille y vit. Ton grand-père EYANG ENDENG, y est enterré. MINVOUL et le Gabon sont la terre de tes ancêtres. D’où que tu te trouves sur cette terre, sache que tu es Minvoulois mais surtout Gabonais.

Comme tu le sais, nous sommes un pays béni de Dieu, très riche, avec une faible population de moins de deux millions d’habitants, mais qui est malheureusement dépourvu de tout (pas de routes, pas d’écoles, pas d’eau potable, pas d’électricité dans nos maisons, pas d’hôpitaux) bref, nous manquons de tout et le peuple croupit dans une misère absolue. Nous sommes un pays riche avec une population très pauvre.

Nous sommes aussi pauvres, parce que depuis plus d’un demi-siècle, des individus ont fait main basse sur nos richesses faisant la fête quotidiennement avec notre argent. Notre bien commun le Gabon appartient à une poignée d’hommes.

Une seule famille, s’est accaparée nos rêves, nos vies, nos terres et notre destin commun.

Mon cher neveu, Pierre-Emerick, je me permets de te parler avec mon cœur. C’est le rôle d’un oncle dans nos coutumes. Comme je te l’ai dit plus haut dans cette lettre, tu as tout reçu de Dieu.

Aussi, je t’exhorte à faire comme les : Samuel ETO’O, Didier DROGBA, Sadio MANE, Neymar, Lionel MESSI et le célèbre Groupe de musique Ivoirien MAGIC System, dont moi ton oncle Bertrand ZIBI ABEGHE, j’ai été un des premiers promoteurs à l’international. Toutes ces personnes citées étaient issues des familles pauvres. Elles ont eu la particularité d’avoir été béni des dieux.

Suite à cette bénédiction, elles ont construit dans leur pays respectifs (des écoles, des lycées, des hôpitaux, des centres de formation, des sociétés qui emploient des milliers de leurs compatriotes).

Cher neveu, je te prie de prendre exemple sur eux. Aujourd’hui, grâce à ce que notre Dieu et ton travail t’ont donné, tu peux construire le plus grand lycée du Gabon ou un grand hôpital. Tu pourras le construire à MINVOUL d’où tu es originaire ou n’importe où au Gabon.

J’interpelle solennellement mon grand frère AUBAME YAYA, père et manager de notre Panthère nationale. Comme tu le sais grand frère, chez nous à MINVOUL et dans tout le Gabon, « l’enfant n’appartient pas qu’à son géniteur mais à tout le clan ».

MOADZANG, ton fils et toi-même pouvez aujourd’hui rendre les Gabonais plus fiers de vous en construisant ce lycée ou cet hôpital. Cela fera de vous des héros. Grand frère AUBAME YAYA, toi-même tu as été une star dans notre pays le Gabon, un de nos meilleurs joueurs de tous les temps, un de nos premiers internationaux. J’en appelle à ton sens du patriotisme, à ta fierté d’homme, mais surtout à ton sens du partage. Tu es de MINVOUL, tu es d’Israël (ce nom qui a été donné à MINVOUL par ton défunt père EYANG ENDENG). Tu es Gabonais. Grave ton nom et celui de ton fils Pierre-Emerick dans le marbre.

Mon cher neveu Pierre-Emerick, comme tu le sais, j’ai été député à MINVOUL, à ce titre je connais parfaitement la misère dans laquelle croupissent nos populations. Sais-tu que MINVOUL dont tu es originaire est le département le plus pauvre du Gabon ? Sais-tu qu’il n’y a plus presque de routes praticables dans le HAUT-NTEM ? Sais-tu que les femmes accouchent par terre à MINVOUL ? Sais-tu que nous vivons encore à MINVOUL comme à l’âge de la préhistoire, de la pêche, de la chasse et des cueillettes ?

Cher neveu Pierre-Emerick, loin de te mettre une quelconque pression, ou de penser que tu pourras tout faire, je voudrais simplement te dire sans langue de bois que tu peux apporter ta petite pierre à l’édifice de notre pays le Gabon.

Ce lycée que tu construiras, donnera à des petits Gabonais la chance d’aller à l’école et d’avoir un meilleur avenir. Cet hôpital que tu construiras, sauvera des milliers de vies. Demain, des petits Gabonais diront, j’ai appris au « lycée Pierre-Emerick AUBAMEYANG ».

Cher neveu, je ne te demande pas de faire de la politique. Je te demande juste d’aider ton peuple qui croupit dans la misère la plus absolue, une indigence qui n’a pas de nom. Aujourd’hui, tu es le Gabonais le plus connu de la planète, un pur fils GABOMA de MINVOUL. Tu es la fierté de toute la NATION.

Cher neveu, Pierre-Emerick, par cette construction, tu recevras une multitude de bénédictions de la part de ton peuple, mais surtout de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sache une fois de plus très cher, que tu es la fierté de tout un pays, le Gabon, et de toute l’Afrique.

Mon souhait le plus ardent pour toi est que tu puisses remporter la « Champions League » avec ton club le Barça et surtout que tu remportes encore un ballon d’or Africain.

Que notre Seigneur veille éternellement sur toi, ta femme, tes enfants et le reste de toute ta famille.

Que Dieu veille toujours sur toi et te donne encore plus de réussites.

Depuis la prison Centrale de Libreville

Bertrand ZIBI ABEGHE

Citoyen Gabonais/Américain

Moane ESSABDZANG YA Bouth-ENGASSE

Moane NGOANE ESSABOAK YA MOMO

Affectueusement appelé : le GNAMORO, L’IVOUNDA, le NDJIM, le NDOMBABA, L’OKOULOU, le DJADJI, le NDOSS, le NKOUKOUMA, le REPE, DIBAL, L’AS de AS ZAMBE »