Gabon: Bertrand Zibi libre dans une semaine !

Écroué à sans famille après l’élection présidentielle de 2016 pour « instigation aux violences et voies de fait et détention illégale d’armes à feu » pour laquelle il a été condamné à 6 ans d’emprisonnement ferme, Bertrand Zibi Abeghe recouvrera sa liberté le 13 septembre prochain. Ainsi donc, « nyamoro » pourra rejoindre sa famille et ses proches qui ont certainement hâte de le revoir.

L’ancien député du Parti démocratique gabonais (PDG) qui avait démissionné de manière spectaculaire dans son fief politique à Bolossoville dans le département du Haut-Ntem en présence du chef de l’État Ali Bongo Ondimba va enfin sortir de prison. C’est l’information donnée par des sources proches de l’intéressé. D’ailleurs, l’un de ses conseils a révélé que cette information est fondée.

Son ordre de mise en liberté (OML) devrait être signé sous peu. Bertrand Zibi Abeghe sera dès lors autorisé à rejoindre les siens qui attendent avec faste cet événement. Toutefois, sa famille a annoncé qu’elle n’entendait pas compliquer cette procédure en manifestant à sa sortie comme il se présage dans l’opinion publique. Gageons que l’enthousiasme ne donnera pas lieu à des écarts de la part de la foule qui pourraient être préjudiciables pour ce dernier.