Gabon: Bertrand Zibi libre dans 6 mois !

Malgré l’extinction de leur pourvoi en cassation le 4 mars 2021 pour léthargie administrative constatée dans le traitement de cette requête, les avocats de Bertrand Zibi Abeghe se frottent les mains. Et pour cause, leur client, par ailleurs ancien député de Minvoul, recouvrera sa liberté en septembre 2022 soit dans 6 mois.

Écroué à sans famille quelques jours seulement après l’élection présidentielle de 2016 pour « instigation aux violences et voies de fait et détention illégale d’armes à feu», Bertrand Zibi Abeghe avait été condamné en première instance à 6 ans d’emprisonnement ferme. Un jugement confirmé en second ressort par la Cour d’Appel le 1er mars 2021.

Une décision qui avait été initialement contestée par ses conseils via un pourvoi en cassation avant d’être éteint pour manque de diligence de la part de la justice gabonaise. D’ailleurs, ces derniers justifiaient ce choix par la volonté du concerné excédé par les procédures à n’en point finir et ce, alors même qu’il ne lui restait que moins de 10 moins à tenir dans les geôles de Gros-bouquet.

En effet, suivant une logique dans le placement sous mandat de dépôt, l’ancien élu du second siège de Minvoul devrait bénéficier d’un ordre de mise en liberté (OML) dès septembre 2022. Il aura alors purgé l’intégralité de sa peine d’une durée de 6 ans. Pour rappel, l’ancien député du Parti démocratique gabonais (PDG) avait démissionné de manière spectaculaire dans son fief politique à Bolossoville en présence du chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Une scène culte qui aura créé sa légende et des inimitiés.