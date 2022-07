Gabon: Berni Boumandjala Ngoulakia en soutien au FC Ayole

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le dimanche 03 juin dernier, l’hôtel Louis dans le 3ème arrondissement de Libreville a servi de cadre à la cérémonie de remise d’un important lot d’équipement sportif au FC Ayole, équipe de football du village Ayogo dans le département de la Djoue dans la province du Haut-Ogooué. Une dotation offerte par Berni Boumandjala Ngoulakia qui a tenu à apporter son soutien à cette équipe qui sera en compétition dans les prochaines semaines.

C’est en présence de plusieurs cadres du département de la Djoue que s’est déroulée cette cérémonie de remise d’un lot d’équipement sportif au FC Ayole. Une initiative de Berni Boumandjala Ngoulakia, ressortissant du village Ayogo, qui tenait à apporter son soutien à cette équipe de football qui représentera cette localité lors de la Coupe Jean de Dieu Ndouna une compétition organisée du 22 juillet au 13 août 2022.

Pour le bienfaiteur, cette dotation en équipement et contribution financière est « le symbole de son attachement et de son soutien indéfectible » vis-à-vis de cette équipe de football qui représente le village Ayogo. « Tout en vous souhaitant bonne chance, tout en espérant vous voir remporter ce tournoi, je formule le vœux que nous puissions nous retrouver afin d’échanger sur la difficulté de notre village et l’avenir de notre département », a-t-il indiqué.

Touché par ce geste de solidarité, le président du FC Ayole Raphaël Kouyi Ekounda a tenu à remercier le bienfaiteur qui a répondu à la sollicitation de cette équipe de football. Il faut souligner que ce lot d’équipement était constitué de ballons et d’une série de maillots.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris