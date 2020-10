Gabon/Bénin : le 11 des Panthères face aux écureuils

La sélection nationale du Gabon croise le fer avec celle du Bénin ce dimanche à 16h00 au Stade Pina Manique de Lisbonne dans un match amical en prélude de la double confrontation contre la Gambie comptant pour les éliminatoires de la Can 2021 au Cameroun. Pour cette rencontre, face aux écureuils, la rédaction de Gabon Media Time en collaboration vous donne en exclusivité la composition des 11 Panthères qui vont débuter la rencontre.

En l’absence de certains cadres autant en attaque qu’en défense et dans l’entrejeu, le coach Patrice Neveu a opteé pour son traditionnel 4-3-3, schéma qu’il a installé dès son arrivée dans la tanière.

Pour animer ce schéma tactique classique et tout aussi moderne, le technicien français aligne dans le but leportier évoluant dans le championnat Luxembourgeois et titulaire depuis le départ de Didier Ovono. Il s’agit de Mfa Mezui.

La charnière centrale est composée de Bruno Ecuele Manga et de Sydney Obissa qui profite de l’absence d’Aaron Appindangoye. En lato droit, Palun est aligné. A gauche, le jeune Watcher va dépanner.

Pour faire le jeu en milieu. Exit André Biyogho Poko, Martinsson Ngouali le remplacer numériquement. Il est donc être associé aux habitués Didier Ndong en relayeur et à Guelor Kanga en meneur de jeu.

Aubameyang absent, Patrice Neveu qui dispose d’assez d’hommes à ce poste a des solutions. Pour ce match il choisi d’associer le Stéphanois Denis Bouanga à gauche, Jim Allevinah à droite et dans l’axe pour remplacer PEA, Aaron Boupendza qui s‘est déjà montré à son avantage dans cette position.