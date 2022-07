Gabon: BBS hôte de la 5e édition du Symposium juridique de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Fondation Raponda-Walker pour la Science et la Culture, institution privée à but non lucratif, organise les 21 et 22 juillet 2022, la 5ème édition du Symposium Juridique de Libreville au sein de la BGFI Business School (BBS). Placée sous le thème « Tribunaux et jugements », cette initiative verra la participation d’éminents spécialistes du domaine venus d’horizons divers qui animeront les 4 panels retenus.

Véritable centre de réflexion depuis son lancement en novembre 2013, la 5ème édition du Symposium Juridique de Libreville organisée par la Fondation Raponda-Walker pour la Science et la Culture, se déroulera du 21 et 22 juillet 2022 au sein de la BGFI Business School qui a décidé d’accompagner cette noble initiative. D’ailleurs, c’est à Manying Garandeau, Secrétaire exécutif de la Fondation BGFI que reviendra l’insigne honneur de lancer lesdits travaux.

S’en suivront les allocutions circonstancielles des Pr. Guy Rossatanga-Rignault et Patrick Mouguiama Daouda, respectivement Président de la Fondation Raponda-Walker et Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique. Animé par 3 chercheurs en l’occurrence Pr. Paul Elvic Batchom, Hans Moukagni Moukagni et Steevens Nze-Mezuie, le 1er panel portera sur « Splendeur et misère des cours et tribunaux internationaux ». Le tout sous la coordination du Pr. Télesphore Ondo.

Le Panel 2 intitulé « Splendeur et misère des Cours et Tribunaux régionaux et sous-régionaux » sera quant à lui animé par le Pr. Stéphane Bollé de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, le Dr. Ladislas Nze Bekale, le Dr. Jocelyne Djeuta Tchupou, de l’Université de Dschang, le Dr. Serge François Sobze de l’Université de Douala et le Dr. Nigelle Fourn de l’Université de Paris. Un amas de savoirs qui s’évertueront d’éclairer la lanterne de l’assistance sur la question susmentionnée.

La deuxième journée traitera du panel 3 intitulé « Cours et tribunaux nationaux : opportunités et limites d’accès à la justice ». Présidé par le Pr. Daniel Franck Idiata, ledit panel sera animé par le Pr. Hilaire Akerekoro, le Dr. Félix Fanou de l’Université d’Abomey-Calavi. À ces derniers s’ajoutent le Dr. Gisèle Léocadie Befolo de l’Université de Yaoundé II-Soa, Arnold Mouketou Mendame, le Dr. Farafina Boussougou-Bou-Mbine, le Dr. Gilles Carson Ossete Okoya de l’Université Marien Ngouabi.



La fin des travaux permettra au Pr. Sylvestre Kwahou de coordonner les échanges dans le panel 4 intitulé « Justice transitionnelle et autres types de tribunaux et jugements ». Tour à tour, le Dr. Frank Patrick Awono Abodogo, le Dr. Oscar Melouokouong de l’Université de Douala, Archange Bissue-Bi-Nze, Doctorant à l’Université Catholique de Louvain, le Dr. Arielle Djoufan Fotsing de l’Université de Yaoundé II, le Dr. Flavien Enongoué et le Dr. Antonin Mba Nguema, de l’Université Omar Bongo) apporteront des éclaircissements sur le sujet évoqué. Notons que l’accès est gratuit et que les travaux seront retransmis en direct via https://meet.google.com/gey-qwkc-kdr et https://meet.google.com/cgn-oacn-ehr.