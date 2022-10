Gabon: Batiplus se dote d’un second showroom à Akanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Leader incontestable du marché de la distribution de matériaux de construction au Gabon, Batiplus n’a de cesse d’innover afin de se rapprocher au plus près de sa clientèle. C’est dans cette optique que cette entreprise appartenant au Groupe Batimat a procédé récemment à l’inauguration du nouveau showroom à Akanda avec à la clef, la présentation de sa nouvelle signature Bienvenue chez vous!



Si elle dispose déjà d’un espace très connu des Librevillois en l’occurrence à la Zone Industrielle d’Oloumi, Batiplus vient, par l’inauguration de ce nouveau showroom dans la commune d’Akanda, de consolider sa position d’acteur majeur dans la distribution des matériaux de construction. Une nouvelle offre qui s’inscrit dans sa volonté de répondre plus efficacement aux attentes de ses clients.

Photo de famille de l’équipe de Batiplus @ D.R.

Il faut souligner que ce second showroom dispose de la même configuration que celui de la Zone Industrielle d’Oloumi, qui permet de découvrir les tendances des plus grandes marques et de s’inspirer de multiples possibilités d’aménagements, mais aussi d’un espace libre-service. Ce dernier offre la possibilité à la clientèle de « retrouver tous les matériaux en un temps record, aussi facilement qu’en supermarché ».



« Chaque rayon est organisé de façon à offrir aux clients des achats rapides et pratiques. Quincaillerie, outillage, électricité, peinture, jardin, sanitaire…tous les produits sont à portée de main », indique Batiplus. Une véritable aubaine pour le professionnel mais aussi les particuliers qui peuvent se procurer une panoplie d’une large gamme de produits de qualité avec comme objectif la réussite de leurs projets et chantiers.