Gabon: Barro Chambrier réaffirme son engagement en faveur de l’alternance en 2023 

Dans la droite ligne des tournées citoyennes initiées depuis un peu plus d’un an sur l’ensemble du pays, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier séjourne depuis ce vendredi 11 mars 2022 à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime. S’il était question pour ce dernier de présider le conseil communal avec en toile de fond l’installation des coordinations, le leader politique a réaffirmé son engagement en faveur du changement et de l’alternance.

En effet, au cours de cette descente, l’ancien fonctionnaire du fonds monétaire international (FMI) a réalisé un véritable marathon afin d’échanger avec plusieurs franges de la population de la cité pétrolière. Entamé ce vendredi 11 mars avec le conseil communal des sages, qui regroupe plusieurs personnalités pour régir la vie dans les arrondissements, et la chefferie Orungu, la série de rencontres a été marquée ce samedi 12 mars par un conseil communal.

Il faut souligner que ce conseil communal a permis de mettre en place les différentes coordinations dans les quatre arrondissements de la commune de Port-Gentil mais surtout l’installation du coordonnateur provincial de l’Ogooué-Maritime Flavien Franck Rebela qui devra désormais animer la vie de cette formation politique aux côtés d’autres personnalités notamment à la coordination communale avec Marc Stan Moundanga et la coordination départementale d’Etimboue Rémi Bamba.

Lors de son discours de circonstance le président du RPM a rappelé la nécessité de se mettre résolument au travail afin de parvenir au changement et à l’alternance. « Nous devons être à la hauteur pour atteindre la démocratie dans sa forme la plus avancée et changer la gouvernance dans notre pays. Il s’agit de mettre en œuvre à terme une vision d’un Gabon digne, fière, solidaire et plus performant économiquement », a relevé Alexandre Barro Chambrier.



Se projetant sans aucun doute dans l’avenir, le leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité a martelé qu’il était temps « d’offrir une autre perspective pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui méritent d’être pris pleinement en considération ». « Nous allons changer le cours des choses au Gabon grâce à notre engagement et nous sommes à la hauteur», a indiqué Alexandre Barro Chambrier.