Gabon: Barro Chambrier plaide pour une transition consensuelle 

C’est au cours d’un discours qu’il a prononcé à l’occasion du 60ème anniversaire de l’accession du Gabon à l’indépendance que le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier a dressé un tableau sombre de la situation sociopolitique du pays qui selon lui risque de déboucher sur une impasse dangereuse pour le pays. Pour sortir de cette impasse, l’ancien ministre du Pétrole, des Mines et des Hydrocarbures du Gabon entre 2011 et 2012 a appelé à la mise en oeuvre d’une période de transition.

Pour ce membre de la Coalition pour la nouvelle République chapeautée par Jean Ping, la crise sociopolitique que traverse actuellement le Gabon est essentiellement accentuée par les « choix hasardeux et l’absence de leadership au sommet de l’Etat ». Une situation qui serait facteur de division de la Nation qui fait courir à terme un risque d’implosion.

« Nous n’avons pas le droit de nous mentir à nous-mêmes, nous devons reconnaître que rien ne va plus, que notre pays va mal », a indiqué Alexandre Barro Chambrier, avant de prôner le vivre-ensemble et la compétence, le mérite et le talent d’où qu’ils viennent. « Le moment est venu de montrer que le Gabon passe avant tout et qu’en tant qu’élite nous sommes conscient des enjeux de l’heure et des défis à venir » a-t-il martelé.

Pour sortir de cette impasse indescriptible, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité a indiqué « que dans la situation actuelle, une période de transition s’impose ». Alexandre Barro Chambrier a d’ailleurs indiqué que dans les jours à venir des initiatives seront prises pour « proposer de façon consensuelle un nouveau cadre juridique et institutionnel qui corresponde mieux à notre histoire, aux exigences du 21e siècle et aux aspirations profondes de notre jeunesse ».