Gabon: Barro Chambrier perd son procès contre Michel Menga

C’est un véritable coup de massue que vient de recevoir le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier. En effet, c’est par le biais d’une ordonnance du juge des référés du 16 avril dernier que le Tribunal de première instance de Libreville a débouté ce dernier dans l’affaire qui l’oppose à l’actuel ministre de la Culture Michel Menga M’Essone.

Si pour soutenir ses prétentions, l’ancien ministre relève que le RPM a été créé sur les cendres du RHM après la tenu de son congrès extraordinaire, le président du Tribunal de première instance de Libreville n’aura pas malheureusement retenu cette position. Et pour cause, « le RPM, au nom duquel Hugues Alexandre Barro Chambrier agit, n’a pas d’existence juridique, ainsi que l’a relevé la Cour constitutionnelle dans sa décision n°108/GCC du 26 janvier 2021 ».

Il faut dire qu’Alexandre Barro Chambrier et son ancien secrétaire général Michel Menga M’Essone, s’opposaient sur la paternité du Rassemblement héritage et modernité. Pour ce dernier la loi N°16/2011 du 14 février 2012 portant modification de la loi N°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques est suffisamment claire. Entre le RHM et le RPM, le parti qui jouit d’une légalité et d’une personnalité juridique est le Rassemblement héritage et modernité. Une position qu’aura donc suivie la justice qui dans sa décision a indiqué que « le parti politique Rassemblement pour la patrie et la modernité n’a pas encore d’existence juridique ». « En conséquence, déclarons irrecevable, pour défaut du droit d’agir, l’action émise par monsieur Hugues Alexandre Barro Chambrier », peut-on lire dans la décision.