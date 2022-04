Gabon: Barro Chambrier obtient le récépissé définitif du RPM

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier a annoncé ce lundi 04 avril 2022 sur sa page Facebook, la délivrance à son parti, du récépissé définitif de déclaration de parti politique référencé n°00232 du 25 mars 2022. Un document qui fait désormais de ce parti de l’opposition gabonaise, un parti légal.

C’est un véritable ouf de soulagement que devraient pousser les militantes et militants du RPM. En effet, après plusieurs mois d’attente le ministère de l’Intérieur vient d’octroyer un récépissé définitif de déclaration de parti politique. « Il s’agit de la conclusion d’une longue et difficile procédure qui aboutit aujourd’hui à la reconnaissance officielle de notre formation politique. », a indiqué Alexandre Barro Chambrier.

Tout en invitant les militants de cette formation politique à rester mobilisés, l’ancien ministre a relevé que l’aboutissement de cette procédure est un soulagement et « la preuve que la patience et la persévérance finissent toujours par payer ». « Je compte donc plus que jamais sur l’implication de chacun de vous pour porter toujours plus haut les nobles idéaux que nous nous sommes fixés. Rassemblés et solidaires, nous relèverons les défis à venir », a-t-il conclu

Notons que l’obtention de ce recepissé définitif du RPM intervient cinq ans après la création de ce parti au mois de juillet 2017. Ce qui n’a pas empêché au RPM de participer aux élections législatives et locales jumelées de 2018.