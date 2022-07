Gabon: Barro Chambrier en communion avec les populations de la Ngounié

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 11 juillet 2022, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier a entamé une tournée dans la province de la Ngounié. Il était question lors de ce déplacement d’échanger avec les populations sur la nécessité de garder espoir au chance d’alternance au moment où le pays s’achemine vers des nouvelles échéances électorales.

En effet, cette tournée qui a débuté par les localités de Mamiengué, Nzemba, Grand Odavo, Petit Odavo, Oyenano, Kessi, Bemboudié, Boungounga, Fanguindaka, Kil Mandji et Mandji était l’occasion pour le premier responsable de cette formation politique de rassurer les militantes et militants sur sa détermination à poursuivre son combat pour le changement et l’alternance. Il faut noter que ce périple sera le deuxième effectué par Alexandre Barro Chambrier.

Pour ce dernier, il s’agit d’être au contact des populations rurales mais surtout « de dissiper les doutes sur les chances d’une alternance, en ravivant en conséquence l’espoir ». Une intervention du leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité qui s’inscrit dans sa volonté de rester au contact de ses concitoyens et recueillir leur préoccupation.

Ainsi, cette tournée devrait conduire Alexandre Barro Chambrier et son équipe dans plusieurs localités de la Ngounié-sud. Ce sera certainement l’occasion pour l’ancien ministre d’édifier les populations sur les valeurs et l’engagement de l’opposition à mener le combat pour l’alternance et le changement.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris