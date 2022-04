Gabon: Barro Chambrier communie avec les populations de Bambochine et Montalier Village

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 16 avril, le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier, était face aux populations des quartiers Bambochine et Montalier Village dans le 6ème arrondissement de Libreville. Occasion pour le responsable de cette formation politique d’appeler ces derniers à la mobilisation à moins de deux ans des prochaines échéances électorales.

Dans la droite ligne de la tournée qu’il entreprend depuis plusieurs mois , le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité Alexandre Barro Chambrier a échangé avec les populations de Montalier village et Bambochine. A cet effet, il a tenu à réitérer son engagement en faveur de l’alternance et au changement.

S’il a dressé un bilan pour le moins calamiteux de la situation socioéconomique du pays, le leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité à rassurer les populations sur sa volonté de poursuivre le combat pour l’alternance. « Les populations doivent considérer que leur destin, l’avenir du Gabon est entre leurs mains. Nous devons aujourd’hui considérer que les enjeux sont sur la table. Le Gabon choisit une dynamique d’alternance, de changement, ou nous continuons dans le statu quo, dans la situation d’immobilisme actuelle, avec toutes les conséquences en termes de chômage, de précarité et d’absence de perspective pour notre pays. », a indiqué Alexandre Barro Chambrier.

Lors de son intervention, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité a invité les populations de Bambochine et Montalier Village à rester mobilisé. Pour leur part les populations par la voix du représentant des jeunes de Bambochine Kiené Mouele a dit compter sur ce dernier pour se porter candidat. « Nous vous exhortons à vous porter candidat à la prochaine élection présidentielle de 2023 » a-t-elle déclaré.