Gabon: Barro Chambrier appelle au dialogue pour améliorer le système électoral

A un peu moins d’un an des prochaines échéances électorales, la question de la transparence est désormais au centre des préoccupations. Profitant de sa participation au congrès du Consortium de la société civile pour l’alternance et la démocratie au Gabon (Coted-Gabon), le 24 août à Libreville le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier a appelé à la tenue d’une concertation afin d’améliorer le système électoral.

En effet, d’entrée de jeu, ce dernier a rappelé le travail réalisé par les partis politiques par l’élaboration d’un mémorandum visant à circonscrire la fraude électorale et partant améliorer son processus, et que désormais la balle était dans le camp des pouvoirs publics. L’objectif selon Alexandre Barro Chambrier est de garantir des élections transparentes et libres et éviter le « cycle de violence, violations des droits de l’Homme, auquel nous sommes habitués maintenant chaque fois qu’il y a des élections présidentielles ».

Pour permettre cette amélioration, le leader du RPM a plaidé pour la mise en place d’un dialogue entre toutes les parties prenantes aux élections. Face à ce tableau sombre. « Il est essentiel que cette fois, nous prenions la résolution de nous ressaisir, nous mettre autour d’une table, non pas pour partager des postes, mais bien circonscrire le débat au niveau du renforcement de la transparence électorale et de la démocratie au Gabon », a indiqué Alexandre Barro Chambrier.

S’il a regretté le manque de volonté de la majorité à faire évoluer les règles du jeu démocratique, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité a salué l’initiative portée par le Consortium de la société civile pour l’alternance et la démocratie au Gabon. « Nous espérons que nous avons encore du temps qui devrait être mieux utilisé, pour que ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l’administration puissent prendre leurs responsabilités à temps. », a-t-il conclu.