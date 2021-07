Gabon: Ballack Obame condamné à 2 ans de prison et 15 millions d’amende

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après plus de 2 ans de détention préventive à la Prison centrale de Libreville, le jeune leader estudiantin Ballack Obame a enfin été fixé sur son sort par le Tribunal correctionnel de Libreville ce mercredi 28 juillet. Reconnu coupable de « propagation d’informations écrites par images et vidéos en vue de troubler l’ordre public et d’inciter à la révolte contre les autorités de l’Etat et de porter atteinte à la République », le prévenu a été condamné à 2 ans et 7 mois de prison prison assortie de 15 millions FCFA.

C’est assurément la fin d’un long feuilleton débuté quelques jours après les événements regrettables du présumé coup d’État intenté par un commando militaire dirigé par le Lieutenant Kelly Ondo Obiang le lundi 7 janvier 2019. En effet, interpellé puis déféré devant le parquet de Libreville avant d’être mis sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt sis au Gros-Bouquet, Ballack Obame a été jugé par le Tribunal correctionnel le mercredi 28 juillet dernier.

Après un réquisitoire intransigeant, la Cour de céans a finalement reconnu le prévenu coupable de «propagation d’informations écrites par images et vidéos en vue de troubler l’ordre public et d’inciter à la révolte contre les autorités de l’Etat et de porter atteinte à la République». En répression, il écope d’une peine de 2 ans et 7 mois assortie d’une amende cumulée de 15 millions soit 5 millions d’amende et 10 millions de dommages et intérêts à verser à l’Etat.