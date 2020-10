Gabon: balai diplomatique chez Prisca Koho Nkend

La ministre des affaires sociales et des Droits des la femme, dans le cadre de la coopération diplomatique a aux termes de deux audiences, devisé tour à tour avec l’ambassadrice du Liban au Gabon et le représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Prisca Koho Nlend, Alice Younes et Yonezaki Eiro ont évoqué ensemble divers sujets sur la collaboration entre les différents pays.

Dans le cadre de ses activités avec les personnalités et les organismes internationaux, la première personnalité politique du secteur social a d’abord reçu le 23 septembre dernier Aline Younes. Avec l’ambassadrice du Liban au Gabon, Prisca Koho Nlend a écouté la volonté de la première citée « d’offrir son expertise dans l’autonomisation de la femme gabonaise », a-t-on pu lire.

De façon plus concrète Aline Younes dans sa collaboration prioritaire avec le Gabon, souhaite s’investir, du moins impliquer son pays dans « l’apport des femmes dans le secteur du tourisme, le renforcement des capacités des femmes dans l’entrepreneuriat avec le projet du Webinar, la construction d’un hôpital moderne pour les plus démunis ». Des actions qui entrent clairement dans la politique impulsée par l’actuelle ministre des Droits de la femme et en parfaite harmonie avec la volonté du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba concernant la décennie de la femme.

Le représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) Yonezaki Eiro pour sa part, reçu ensuite par Prisca Koho Nlend, s’est appesanti sur les possibilités d’investir dans « l’accompagnement social au Gabon avec la mobilisation de centaines de volontaires chaque année ». Pour rendre cette action efficiente, la ministre des affaires sociales a fait le point sur les cibles prioritaires de cette coopération.